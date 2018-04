Verkehr

Mehr Unfälle, Verkehrstote und Verletzte am Jahresanfang

23.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind deutlich mehr Menschen im Berliner Straßenverkehr getötet oder verletzt worden als im Vorjahreszeitraum. Bis Ende Februar kamen nach vorläufigen Zahlen 6 Verkehrsteilnehmer ums Leben - doppelt so viele wie im Januar und Februar 2017. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mit. Die Zahl der Verletzten lag mit 2157 um ein Achtel höher als der Vergleichswert, auch die Zahl der Unfälle insgesamt nahm zu - um 2,4 Prozent auf 21 449. Als schwerwiegend wurden davon 195 Fälle eingestuft - immerhin hier ein Rückgang um 8 Prozent.