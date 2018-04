Eishockey

Uwe Krupp widmet sechstes Finale den Fans

23.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Berlin (dpa - Eisbären-Trainer Uwe Krupp sieht das sechste Endspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft vor allem als Zugabe für den eigenen, treuen Anhang. "Wir freuen uns jetzt, wieder nach Berlin zu gehen", sagte der Berliner Chefcoach nach dem dramatischen 6:5 nach Verlängerung beim EHC Red Bull München im fünften Match. "Wir spielen vor unseren Fans, die immer an unserer Seite sind und uns das ganze Jahr über unterstützt haben." Am Montagmorgen begann in der Hauptstadt der Ansturm auf die Tickets für die Partie am Dienstag (19.30 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof. "Jetzt freuen wir uns, dass wir noch ein Spiel mehr machen", betonte Krupp.

Weiter als bis zum Dienstag wollte der ehemalige Bundestrainer noch nicht denken. Die Eisbären haben in der Finalserie gegen den Titelverteidiger auf 2:3 verkürzt, ein weiterer Sieg würde den ultimativen Showdown am Donnerstag in München bringen. "Wir denken nicht voraus. Das haben wir auch schon vor dem Spiel miteinander besprochen", bemerkte der Trainer: "Wenn es zum siebten Spiel kommen sollte, kümmern wir uns dann darum." Für die Berliner geht es um ihren achten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Als entscheidenden Punkt für den jüngsten Sieg in München sah Krupp die bessere Chancenverwertung: "Wir haben einen Weg gefunden, Tore zu schießen." Als Vorteil für sein Team sieht der ehemalige NHL-Profi das noch vorhandene Steigerungspotenzial: "Für den Trainerstab gibt es jede Menge Sachen, die wir besser machen können. Wenn du fünf Gegentore bekommst, gibt es immer ein paar Dinge zu bemängeln."