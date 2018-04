Museen

Porzellansammlung Dresden restauriert japanischen Lackvasen

23.04.2018, 13:09 Uhr | dpa

Der in der Porzellansammlung Dresden bewahrte, weltweit umfangreichste Bestand an großen japanischen Lackvasen wird in den nächsten Jahren restauriert. "Dort wurden Porzellan- und Lackfertigung kombiniert", sagte Direktorin Julia Weber am Montag bei der Präsentation der ersten, in Tokio überarbeiteten "Vogelbauervase". Restauratorin Magdalene Kozar hat die 52 Zentimeter hohe, mit einem Metallkäfig samt Porzellanvögeln ummantelte Henkelvase begleitet und bei den Spezialisten studiert. "Die vielen verschiedenen Materialien Porzellan, Urushi-Lack, Gold, Metall und Papier machen es schwierig", sagte sie. Das Museum besitzt 64 der seltenen, im 18. Jahrhundert angekauften Lackvasen. Sie sollen künftig wieder gezeigt werden.