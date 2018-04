Notfälle

U-Bahn-Linie 6 im Berliner Zentrum unterbrochen

23.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Die Feuerwehr musste zwischen zwei U-Bahnhöfen in Berlin eingreifen. Foto: Jens Kalaene/Archiv (Quelle: dpa)

Berlin (dpa/bb) - Ein Feuerwehreinsatz am U-Bahnhof Kochstraße hat für eine Unterbrechung der U-Bahn-Linie 6 im Berliner Zentrum gesorgt. Zwischen den Bahnhöfen Kochstraße und Stadtmitte musste der Verkehr nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Montagmittag in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen werden, die Feuerwehr war im Einsatz. Laut Polizei geriet ein Mensch unter einen Zug. Ob dieser verletzt wurde oder umkam, war zunächst nicht bekannt. Auch die näheren Umstände des Vorfalls waren zunächst völlig unklar.