Landtag

Karl-Marx-Jahr: AfD-Fraktion spricht von "Glorifizierung"

23.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Die AfD-Fraktion hat der rheinland-pfälzischen Landesregierung und der Stadt Trier vorgeworfen, das Gedenken an Karl Marx zu sehr zu vereinfachen. "Uns ist aufgefallen, dass hier einseitig eine Glorifizierung stattfindet und die negativen Aspekte nicht stattfinden", sagte der Fraktionsvorsitzende Uwe Junge am Montag in Mainz. So sei die Schenkung einer Marx-Statue von China an Trier ein bloßes "Propagandageschenk" und Marx sei "nicht nur als Ampelmännchen wichtig", sondern müsse auch in seinen gesellschaftlichen Auswirkungen gesehen werden.

Die SPD wies die Kritik zurück. "Das Marx-Jahr ist eine kluge, sinnvolle und differenzierte Auseinandersetzung mit einem großen Philosophen Europas", sagte Fraktionsvorsitzender Alexander Schweitzer. Es gebe keine Glorifizierung von Marx und seinen Auswirkungen. Aber eine Auseinandersetzung mit dem Kalten Krieg an einem solchen Gedenktag aufzuhängen, wäre ebenfalls verkürzt.