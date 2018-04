Verkehr

Kampf dem Schlagloch: Aufstockung bei Straßensanierungen

23.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Hessen steckt mehr Geld in die Sanierung seiner Landesstraßen als bislang geplant. "Insgesamt werden in beiden Jahren 41 zusätzliche Projekte in das Programm aufgenommen", teilte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden mit. Bei 24 weiteren Straßen sollen zudem längere Abschnitte saniert werden als ursprünglich vorgesehen.

Das Geld für die zusätzlichen Arbeiten stammt aus dem aufgestockten Straßenbauetat im laufenden Doppelhaushalt. Ursprünglich waren für die Jahre 2018 und 2019 insgesamt 279 laufende oder neue Projekte eingeplant. Nun geht das Ministerium von 320 Straßenabschnitten aus.

Das siebenjährige Sonderprogramm zur Sanierung der hessischen Landesstraßen hatte 2016 begonnen. Geplant waren ursprünglich insgesamt 540 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 385 Millionen Euro. Durch die Aufstockung stehen nun 420,5 Millionen Euro für insgesamt 581 Projekte bereit.