Festliche Grüße: Politiker, Promis und Sportler wünschen "Frohe Weihnachten"

24.12.2017, 15:38 Uhr | Patrick Diekmann

Es ist Weihnachten, Stars und Politiker schicken festliche Grüße. Wir haben viele schöne Nachrichten zusammengefasst, und auch t-tonline.de-Chefredakteur Florian Harms wünscht Ihnen ein frohes Fest.

Frank-Walter Steinmeier wünschte den Menschen im Land einen "Augenblick der Stille zwischen den Jahren". Der Bundespräsident richtet sich an Christen, ausdrücklich aber auch an Menschen, die nicht in der christlichen Tradition aufgewachsen sind, die einer anderen oder gar keiner Religion angehören. Er appelliert an die Bürger: "Lassen Sie uns aufeinander Acht geben!"

Frank-Walter Steinmeier steht in Berlin nach der Aufzeichnung zur Weihnachtsansprache im Schloss Bellevue. (Quelle: dpa)

Bundeskanzlerin Angela Merkel veröffentlicht ihre Weihnachtsgrüße handschriftlich,

während sich SPD-Chef Martin Schulz bei den Menschen bedankt, die an Weihnachten arbeiten müssen.

Ich wünsche Euch an Heiligabend und den kommenden Tagen von Herzen eine besinnliche Zeit voll Erholung und schönen Begegnungen.



Allen, die in dieser Zeit arbeiten werden, meinen tief empfundenen Dank. Ihr haltet den Laden am Laufen. — Martin Schulz (@MartinSchulz) December 24, 2017

Grünen-Chef Cem Özdemir veröffentlicht ein Familienbild und kann sich bei seinen Weihnachtsgrüßen eine Spitze gegen Pegida nicht verkneifen.

Das christliche Abendland retten? Meine Mutter und ich haben damit schon vor Jahrzehnten angefangen 😉 Frohe Weihnachten euch und euren Liebsten! 🎄🎄🎄 pic.twitter.com/jEY7EaTw7u — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) December 24, 2017

Die Linke in Sachsen ist besonders kreativ,...

So, wir sind dann mal raus. Wir wünschen euch von Herzen schöne Feiertage. Genießt die Zeit im Kreise eurer Liebsten.... Posted by DIE LINKE. Sachsen on Samstag, 23. Dezember 2017

verschickt die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung Grüße in vielen unterschiedlichen Sprachen.

Während die CSU auch an die Soldaten im Ausland denkt,...

Viele Soldaten können Weihnachten nicht zuhause mit ihren Lieben feiern, sondern sind im Dienst für unser Land im Auslandseinsatz. Wir danken euch allen für euren Einsatz und wünschen euch frohe #weihnachten! pic.twitter.com/TTEorT37r8 — CSU (@CSU) December 24, 2017

wünscht AfD-Fraktionschefin Alice Weidel den Rettungs- Sicherheits- und Pflegekräften, die arbeiten müssen, ein "ruhiges Wochenende".

Ich wünsche Ihnen frohe #Weihnachten - vor allem denen, die das verlängerte Wochenende wenig feierlich begehen können, sondern arbeiten müssen. Den Rettungs-, Sicherheits-, Pflegekräften & sonstigen Dienstleistern ein möglichst ruhiges Wochenende.

Danke für Ihren Einsatz!#AfD pic.twitter.com/fcr7qatjd0 — Dr. Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 23, 2017

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis feiern Weihnachten auf Mallorca. Ihren Fans in Deutschland schicken die Reality-Queen und der Musiker Grüße aus dem Pool.

Topmodel Lena Gercke wünschte frohe Weihnachten und hofft, dass alle ihren Alltagsstress hinter sich lassen können.

Von Palina Rojinski bekommen Fans tierische Grüße. "Frohe Weihnachten euch allen", wünscht die 32-Jährige.