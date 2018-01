Kältewelle an der US-Ostküste: Warum es Leguane in Florida regnet

Die Ostküste der USA kämpft gegen Eiskälte und Schneechaos. Sogar im Sonnenschein-Staat Florida fielen die Temperaturen auf 5 Grad Celsius. Gewöhnlich sind es 25 Grad im Winter.

Am Montagmorgen wunderte sich Frank Cerabino, Kolumnist der Palm Beach Post, was da neben seinem Swimmingpool liegt (siehe Foto oben). Er schreibt: "Szene zu meinem Hinterhof-Swimmingpool, an diesem 5 Grad kaltem Vormittag: ein gefrorener Leguan".

Ein kalter Leguan liegt am Rande eines Swimmingpools in Boca Raton, Florida (Quelle: Frank Cerabino/dpa)



Wegen der ungewöhnlichen Temperaturen stürzten die Leguane erstarrt von den Bäumen. Doch Frost braucht es dafür nicht einmal, Leguane sind kaltblütige Kreaturen. Fallen die Temperaturen, dann werden sie langsam und träge. Schon ab Temperaturen unter 15 Grad haben sie Probleme sich zu bewegen, ab 5 Grad fallen sie in Kältestarre und können sich auf ihrem Sitzplatz in den Bäumen nicht mehr halten.

An einem anderen Hinterhöfen ist Jason Bittel überrascht: "Heute ist es kalt in Süd-Florida und die invasiven Leguane fallen wie, nun ja, ektotherme Reptilien".

It's cold in South Florida today, and the invasive iguanas are dropping like, well, ectothermic reptiles. Pic via mi madre. pic.twitter.com/VsD6etnRZK — Jason Bittel (@bittelmethis) January 4, 2018

Eine Twitternutzerin schreibt: "Die Leguane haben eine gute Chance wieder 'aufzutauen', wenn Sie sie in die Sonne bringen. Seien Sie aber vorsichtig".

The iguanas have a good chance of thawing out if you move them in the sun. Just be careful @CBS12 pic.twitter.com/Qn2w6NFedD — Maxine Bentzel (@MaxineBentzel) January 4, 2018

Beheimatet sind die Grünen Leguane in Mittel- und Südamerika. In Florida sind sie mancherorts schon eine Plage. Sie wurden vor rund einem Jahrzehnt von Haltern ausgesetzt und gehören inzwischen zum alltäglichen Stadtbild. Ein zweiwöchiger Kälteeinbruch tötete 2010 zahlreiche Leguane, zusammen mit burmesischen Pythons und anderen Schädlingen. Die Populationen haben sich seitdem wieder erholt.

Der Leguan von Frank Cerabino hat sich zum Glück wieder aufgerappelt und schleicht zurück zu seinem Baum.

The frozen iguana petrified next to my South Florida swimming pool yesterday, reanimated himself in the afternoon sun. Here he is walking it off ... After another cold night, though, he's probably a green popsicle again this morning. pic.twitter.com/nOept7ksJT — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) January 5, 2018





Quellen:

Washington Post

New York Post

Florida Sun Magazine

Wikipedia: Florida