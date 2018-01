MeingroessterFail: Journalisten verraten ihre peinlichsten Fehler

08.01.2018, 16:02 Uhr | Lars Wienand, t-online.de

Es ist eine Parade der Peinlichkeiten: Journalisten vieler Medien legen aktuell ihre größten Pannen offen. Entstanden ist die Idee aus Mitgefühl mit einer Kollegin, die haarsträubenden Unsinn geschrieben hat.

Redakteure, Reporter und Chefredakteure zeigen auf Twitter, was ihnen schon alles passiert ist. Viele der Beispiele sind lustig und harmlos, einige hätten aber auch erhebliche Folgen haben können.

Der Anstoß kam von einem Redakteur mit langjähriger Erfahrung bei Tageszeitungen: "Durch die Aktion ist auf unterhaltsame Art mehr Bewusstsein dafür geschaffen worden, dass Journalisten auch nur Menschen sind, die bekannteren ebenso wie die weniger bekannten", sagt Roland Grün, der heute bei einer Marketing-Agentur arbeitet. "Und wenn man gemeinsam darüber lacht, tut's weniger weh."

Auch er war amüsiert von dem, was einer Journalistin zu "Designfehlern" in Computerchips rausgerutscht war. In dem Kommentar für die "Ruhrnachrichten" zu den aktuell entdeckten Schwachstellen in Prozessoren hatte sie geschrieben: "Das Design der Chips müsste für die Behebung verändert werden. Für den Designer undenkbar. Das Aussehen geht scheinbar vor Sicherheit". Es geht aber nicht um Mode und Aussehen, wenn von "Chip-Design" die Rede ist. Problem ist, wie Informationen abgerufen werden. Auch die Redaktion entschuldigte sich bald und erklärte den Begriff.

Viel Spott für den Fehler

Ein Screenshot des Kommentares hatte da aber schon rasant Kreise gezogen und massenhaft Spott ausgelöst. Hier kam Grün ins Spiel: Saublöd sei der Fehler, findet er. "Wie er aber durchs ,soziale Dorf' getrieben wird, ist unterirdisch. Fehler passieren nun einmal, auch Journalisten machen Fehler." Er legt dann mit seinem "größten Fail" vor – und brachte damit den Stein ins Rollen.

#MeinGroessterFail war, als ich als bekennender Sportmuffel auf der Website meiner Zeitung einen Artikel über den neuen Regionalligaspieler Lars Bender mit einem Foto des Nationalspielers gleichen Namens bebilderte und damit zum Gespött der lokalen Sportszene wurde. — Roland Grün (@rolandgruen) January 5, 2018

Fast 3000 Erwähnungen des Begriffs #MeinGroessterFail gab es am Montagmittag bereits.

Bei “Spiegel Online” hatte die Redakteurin Osama bin Laden gemeint – und von Obama geschrieben.

Internationale Verwicklungen löste aus, als in der "Welt" in einem Text vom „polnischen" Konzentrationslager Majdanek zu lesen war:

#MeinGroessterFail lässt sich auf Wikipedia nachlesen. Habe aber (im positiven Sinn) sehr viel daraus gelernt. #Krisenkommunikation — Miriam Hollstein (@HollsteinM) January 6, 2018

Der dpa-Nachrichtenchef gab eine Anekdote aus seiner Zeit bei der Agentur AP preis:

In den 90er Jahren wollte ich als AP-Redakteur meine persönlichen Notizen zu einem Interview mit dem damaligen Gesundheitsminister Seehofer mitsamt allen nicht autorisierten Zitaten intern zwischenspeichern. Stattdessen drückte ich auf den Sendeknopf. #MeinGroessterFail https://t.co/6BQukT0H0u — Froben Homburger (@fhomburger) January 6, 2018

Ein für Landespolitik zuständiger Redakteur des Hessischen Rundfunks erinnerte sich, wie er sich selbst einen Schlag in die Magengrube verpasste.

Als Praktikant wollte ich Mitte der Neunziger ein Interview mit Axel Schulz anfragen. Dafür den Deutschen Boxer-Klub angerufen. Die haben herzhaft gelacht. Wuff! #MeinGroessterFail — N. Buschschlüter (@nickbusch2) January 7, 2018

Journalisten berichten auch von zunächst unsensiblem Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Bei einem damaligen "Spiegel Online"-Chef vom Dienst blieb es nicht bei einem Fehler:

„Pistorius vorest auf freiem Fuß“ als Zeile an der Eins.



Kollege 1: „Da fehlt ein r in vorest“



Kollege 2: „Der Mann hat keinen Fuß“



Chefredakteur: „Der Vorspann fängt an mit ‚der Südamerikaner‘“#MeinGroessterFail — Oliver Trenkamp (@otrenkamp) January 6, 2018

Ein Redakteur aus dem ARD-Hauptstadtstudio erinnert sich an die Geschichte aus seinen Anfängen beim Radio, als er Probleme mit der "Ökumene" hatte:

Anfang der 2000er. Hörfunk-Liveschalte anlässlich des Kirchentages. Hartnäckig vom „ökonomischen Gottesdienst“ gesprochen. #MeinGroessterFail — Arne MeyerFünffinger (@meyerar) January 7, 2018

Auch Redakteure von t-online.de beteiligten sich. Hier schreibt der Ressortleiter Digital:

#MeinGroessterFail Als junger Lokalreporter „Jürgen Bartsch“ geschrieben. Der Mann hieß aber Ekkehard. Jürgen war ein Jungsmörder... — Helge Denker (@HelgeDenker) January 6, 2018

Der Autor dieses Textes war unter den ersten, die sich an der Aktion beteiligten – mit der Schilderung einer sehr unangenehmen Anekdote aus der Zeit als Freier Mitarbeiter bei einer Tageszeitung.

Schöne Reaktion auf das „Chip-Design“. #MeinGroessterFail: Bei Prozess Opfer „Sandra S (Name geändert)“ nennen - und nicht registrieren, dass sie Sandra S. hieß. Für sie wegen Umständen sehr unangenehm, auch später nicht so lustig. https://t.co/zMAvB9Kd2u — Lars Wienand (@LarsWienand) January 5, 2018

Beim "Handelsblatt" ist dieser Journalist Teamleiter für Reportagen – und schildert anschaulich ein Fail aus den Anfangstagen.

#MeinGroessterFail: Als Praktikant der Lokalzeitung mit zwei unterschiedlichen Socken, einer mit Loch, in die Redaktion (sieht ja keiner). Erster Termin: eine Moschee-Eröffnung mit Imam, OB und viele lokalen Honorationen. Und im Gebetsraum war Schuhverbot. — Alexander Demling (@alexdemling) January 6, 2018

Auch beim ZDF gibt es Mitarbeiter, die mit Peinlichkeiten an die Öffentlichkeit gehen. Nein, der Gründer der Band heißt nicht mit Vorname John Bon.

PK mit @BonJovi in Köln. Traue mich unter zahlreichen Kollegen eine Frage an den Bandleader zu stellen. Seine erste Antwort: „You can call me Jon. You can call me Mr Bongiovi. But never ever call me Jon Bon.“ #MeinGroessterFail — Frank Baloch (@balochfr) January 7, 2018

Eines der Gesichter des Senders erzählt von einem völlig missglückten Interview.

Im Frühjahr habe ich als einzige deutsche Journalistin die Präsidentenberaterin @IvankaTrump interviewt. Nach 5 statt 10 Minuten ist es vorbei. Die interessanten Fragen bleiben somit unbeantwortet. Laberrhabarber 🤦🏻‍♀️ *nf*ck*ng unfassbar #MeinGroessterFail pic.twitter.com/Fc8vyp6RsP — Dunja Hayali (@dunjahayali) January 8, 2018

Extra-kleine Kondome für die Bravo-Leser waren zwar fürsorglich gedacht vom damaligen Chefredakteur Philipp Jessen, bei den Jugendlichen kam das Angebot aber gar nicht gut an.

#MeinGroessterFailِ war das @bravomagazin jugendkondom. umfrage gelesen: den meisten jugendlichen sind normale kondome zu groß. 500.000 XS kondome bestellt. umgelabelt in jugendkondome. claim “das passt auch dir!” als extra aufs heft geklebt. ein bundesligastadion weniger leser. — philipp jessen (@jessenphil) January 7, 2018

In der “Bild” selbst war dann aber doch nichts über diesen polnischen Stürmer Robert "Lewis" zu lesen, von dem die Plakate kündeten.

Dafür sah Mario Götze auf diesem Bild nicht unbedingt aus, als würde er aufblühen.

Mario Adorf in die Nationalmannschaft berufen. Die Verknüpfung der Fotobezeichnung nach der Bearbeitung durch die Technik nicht mehr kontrolliert. Da sowohl Mario Götze als auch Mario Adorf im Blatt waren, kickte der ältere Mario plötzlich für Deutschland #MeinGroessterFail pic.twitter.com/kz4hCwu5oK — Silke Sandkoetter (@siswords) January 7, 2018

Puma war lange schärfster Konkurrent von Adidas, die Firmenchefs waren Brüder. Sie in ihrer Heimat Franken zu verwechseln ging aufs Konto eines Journalisten, der heute bei der "Neuen Zürcher Zeitung" arbeitet

Volontär in #Herzogenaurach im Jahr 2000. 100. Geburtstag von Adi Dassler. Eine komplette Seite Text und Fotos zur Feier bei Adidas von mir im Blatt. Und ich schreibe, dass „Rudolf Dassler“ gefeiert wurde. #MeinGroessterFail — Martin Jungfer (@MartinJungfer) January 6, 2018

Ein damaliger Mitarbeiter der "Rheinischen Post" lag daneben mit der Aussage, mit einem Verstorbenen würden auch alle Probleme beerdigt.

#MeinGroessterFail war die Überschrift "Eine Sorge weniger" über einem Text zum Thema Bestattungen in der Rheinischen Post @rponline AD 2008. — Dr. Patrick Peters (@PatrickPeters) January 7, 2018

Diese konkrete Situation dürfte aber noch unangenehmer gewesen sein:

Als Volontärin bei Promi angerufen. Ehefrau am Telefon.

"Guten Tag. Wir möchten ihren Mann zum Thema Grippewelle interviewen."

Stille. Dann:

"Mein Mann ist seit 6 Monaten tot." #MeinGroessterFail — Kerstin Heuer (@KerstinBerlin) January 6, 2018

Voller Einsatz und eine Klettertour gingen bei einem Fotografen in die Hose. Heute ist er Mitglied der Chefredaktion der "Nordwest-Zeitung".

Pressetermin mit 1 Findelkind, das im Inkubator liegt. Die Fotografen blitzen los. Ich will die Irre Kamerameute zusammen mit dem Baby auf dem Bild und steige auf einen Tisch für die Totale. Der wackelt & ich falle fast aufs Kind. Die Kollegen fangen mich auf. #MeinGroessterFail — Krick 9000 (@DenisKrick) January 7, 2018

Für die Aktion gab es vereinzelt Kritik, wirklich peinliche Fehler würden ja doch verschwiegen. Lob überwiegt aber. Und inzwischen fühlen sich auch erste Mediziner und Anwälte inspiriert, berufliche Verfehlungen offenzulegen.

Quellen:

- Eigene Recherchen

- Tweet mit Screenshot des Chip-Kommentars

- Entschuldigung der Redaktion für den Kommentar