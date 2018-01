Die Niederlande schaffen das Telefonbuch ab

11.01.2018, 18:50 Uhr | dpa, t-online.de

Länger als ein Jahrhundert gehörte es zur Grundausstattung jedes Haushalts, nun ist die große Zeit des Telefonbuchs vorbei. Zumindest in den Niederlanden wird es nicht mehr gedruckt.

Nach knapp 140 Jahren schaffen die Niederlande das Telefonbuch auf Papier ab. Der Herausgeber kündigte am Donnerstag im niederländischen Radio das Ende einer Ära an.



Internet macht Buch überflüssig

Das Internet mache das Buch überflüssig. "Es ist das einzige Buch in den Niederlanden, in dem praktisch jeder einmal gestanden hat", sagte Herausgeber Erik Wiechers dem Radio. Die übergroße Mehrheit der Niederländer suche Telefonnummern in der Online-Ausgabe des "Telefoongids", teilte der Verlag mit.



Nur eine kleine Gruppe alter Leute in ländlichen Gebieten schaue tatsächlich noch ins Buch. Man wolle Schulungen anbieten, damit sie Nummern künftig online finden.

In der ersten Ausgabe 1881 standen 49 Adressen. In den 1980er Jahren waren fast sieben Millionen Exemplare gedruckt worden. Das Telefonbuch wird ab Februar zum letzten Mal in den Haushalten verteilt.

Quelle:

- dpa