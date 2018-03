Immer mehr Bundesländer bieten den „Schwer in Ordnung“-Ausweis an

Als die 15-jährige Hannah Kiesbye im letzten Herbst ihren Schwerbehindertenausweis in einen „Schwer-in-Ordnung“-Ausweis verwandelte, begeisterte sie damit viele Twitter-Nutzer. Was als ihr persönlicher Traum begann, wird jetzt in immer mehr Bundesländern Realität.

„Ich möchte das mein Ausweis umbenannt wird. Ich möchte, dass er Schwer in Ordnung Ausweis heißt.“ – so fing der Brief der Schülerin Hannah Kiesbye an, mit dem sich im letzten Herbst an das Magazin „Kids Aktuell“ wandte. Als der Brief der Down-Syndrom-Patientin von einem Twitter-Nutzer entdeckt wurde, wurde er mehr als tausend Male geteilt.

Hannah hat aus ihrem Schwerbehindertenausweis einen Schwer-in-Ordnung-Ausweis gemacht und darüber geschrieben.



Du bist klasse, Hannah! 👏👏 pic.twitter.com/TMnJkvPvGS — Marvin Ronsdorf (@Marvin_Ronsdorf) October 20, 2017

Der Brief rührte sogar die Behörden so sehr, dass sie eine individuellen Ausweishülle für Hannah Kiesbye herstellten. In diese Hülle konnte die Schülerin ihren Ausweis legen und ihn dadurch in einen „Schwer in Ordnung“-Ausweis verwandeln.



Vier Bundesländer machen schon mit

Damit aber nicht genug: Nachdem sich auch andere Betroffene einen „Schwer in Ordnung“-Ausweis wünschten, übernahm das niedersächsische Sozialministerium schließlich die Idee und rief Menschen mit Behinderungen auf, weitere Vorschläge für Hüllen einzureichen.

So sieht das Original des Schwerinordnungausweis von Hannah Kiesbye aus.



Aus den mehr als 200 Vorschlägen wählte die Jury jetzt neben Hannah Kiesbyes Idee auch den „Teilhabe-Ausweis“ von Hans-Werner Lange, dem Vorsitzenden des Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Niedersachsen ist damit das vierte Bundesland nach Brandenburg, Hamburg und Rheinland-Pfalz, das Hüllen mit der Bezeichnung „Schwer-in-Ordnung“-Ausweis anbietet.

Lebenshilfe will kompletten Ausweis umbenennen

Die niedersächsische Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen Petra Wontorra begründete den Schritt damit, dass viele Menschen den Ausweis mit Blick auf mögliche Erleichterungen im Alltag beantragen würden. „Und doch weinen viele, wenn sie diesen Ausweis in der Post haben.“

Bislang wurde in allen Bundesländern lediglich eine Hülle für die Behinderten angeboten. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe regt jetzt an, auch das Dokument umzubenennen: „Wenn sich Menschen durch die Bezeichnung diskriminiert fühlen, wäre es eine Debatte wert, ob man den Ausweis umbenennt. Beispielsweise in Teilhabe-Ausweis oder Inklusions-Ausweis“, sagt Geschäftsführerin Jeanne Nicklas-Faust. Dieser Schritt wäre aber Angelegenheit des Bundes.

Kritik am Ausweis

Neben dem Lob für die neuen Hüllen gibt es aber auch Kritik am Ausweis. So schreibt eine Rollstuhl-Bloggerin, dass der Ausweis für die Betroffenen als Symbol gerade Kindern und Jugendlichen sogar zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen könnte.



Eine echte Änderung an der Inklusion der Behinderten im Alltag ergäbe sich durch den Ausweis aber nicht – stattdessen könnte der Begriff sogar über die immer noch vorhandenen Probleme mit Barrierefreiheit hinwegtäuschen.