Streit mit Polizisten eskaliert – Strafanzeigen gegen Attila Hildmann!

Hab falsch geparkt, es folgte ein Großeinsatz gegen den Daisho Shogun... niemand wird mich brechen, auch nicht 5 Polizeiwagen mit 11 Beamten mit Handschellen! Irgendwann regiere ich dieses Land, einschließlich der Exekutive! #shogunat #falschparker #fürsowaseuresteuergelder

A post shared by ! Attila Hildmann (@attila_hildmann) on Mar 8, 2018 at 9:41am PST