Versteckter Schatz in Iowa

Über 400 Jahre altes Gemälde in Abstellkammer gefunden

04.04.2018, 12:16 Uhr | dpa

Eingequetscht zwischen Tisch und Wand einer Abstellkammer. Ein Museumsdirektor aus Iowa hat ein bekanntes Barockgemälde gefunden. Es ist bis zu elf Millionen Dollar wert.



In einer Abstellkammer hat ein Museumsdirektor im US-Bundesstaat Iowa zufällig ein Gemälde mit Millionenwert entdeckt. Eigentlich habe Robert Warren nach Fahnen aus dem US-Sezessionskrieg gesucht, als er Anfang 2016 in den selten benutzten Abstellraum des Hoyt Sherman Place-Museums ging, sagte ein Sprecher des Museums der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Er entdeckte dann aber ein Gemälde, das sich später als verschollen geglaubtes Barockwerk entpuppte. Einst hing es im New Yorker Metropolitan Museum.

"Apollo und Venus": Experten schätzen den Wert des Gemäldes von Otto van Veen auf vier bis elf Millionen Dollar. (Quelle: dpa/Hoyt-Sherman-Place-Museum)



Experten zufolge handele es sich um das im 16. Jahrhundert entstandene Bild "Apollo und Venus" des niederländischen Malers Otto van Veen, das zwischen vier und elf Millionen Dollar wert sein könnte, hieß es vom Museum. Ein Sammler habe das Bild wohl dem Metropolitan Museum geliehen, es dann aber mit nach Iowa genommen, wo seine Enkelin es später dem Hoyt Sherman Place-Museum spendete. Dort verschwand es in der Abstellkammer. Nach ausgiebiger Restauration will das Museum das Bild, das mehrere Figuren zeigt, nun aber dauerhaft ausstellen.