Eine Familie aus Großbritannien ist in der Nacht zu Heiligabend auf der Autobahn 4 bei Köln in einen tragischen Unfall verwickelt worden. Dabei starb ein sechs Jahre alter Junge.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Familie mit zwei Fahrzeugen in Richtung Süddeutschland unterwegs, als gegen 1.30 Uhr aller Wahrscheinlichkeit nach an einem der beiden Fahrzeuge ein hinterer Reifen platzte. Daraufhin schleuderte das Auto in die Böschung und überschlug sich mehrfach.



Der Sechsjährige ist nach Polizeiangaben aus dem Wagen geschleudert und dabei getötet worden. Seine 64-jährige Großmutter wurde schwer verletzt. Sein einjähriger Bruder, die 29 Jahre alte Mutter und der 73-jährige Großvater kamen mit leichten Verletzungen davon.



