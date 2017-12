Hochhaus in Manchester geht in Flammen auf

Die Bilder erinnerten zunächst an die Katastrophe im Londoner Grenfell Tower: Im Zentrum von Manchester brennt ein Hochhaus. Doch diesmal können die Rettungsdienste offenbar rechtzeitig eingreifen.

In einem Wohnhochhaus in Manchester ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr standen mehrere Stockwerke in Flammen. Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie sich der Brand an der Fassade ausbreitete.



Eine Person sei mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, twitterte die Feuerwehr. Unklar blieb zunächst blieb unklar, wie viele Menschen sich in dem Gebäude befanden.



Das Gebäude befindet sich im "Northern Quarter" am Rand des Zentrums der Großstadt im Norden Englands. Die Feuerwehr war mit rund einem Dutzend Fahrzeugen im Einsatz.



Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die umliegenden Straßen wurden gesperrt.

Am Abend konnten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle bringen. Der Vorfall ließ dennoch zunächst Erinnerungen an den verheerenden Brand im Londoner Grenfell-Hochhaus wachwerden.



The fire had spread to multiple floors but we have things well under control here. Firefighters along with colleagues from the Police and Ambulance service have done an amazing job to tackle this difficult incident! More updates to follow... pic.twitter.com/lgBOPX54Hq