31.12.2017, 11:38 Uhr | dpa

Die Unfallstelle in Oberursel bei Frankfurt am Main. (Quelle: Sven-Sebastian Sajak/dpa)

Ein 81-Jähriger ist in Oberursel bei Frankfurt am Main mit seinem Auto in eine U-Bahn gekracht und schwer verletzt worden. Der Mann übersah einen kommenden Zug, als er mit seinem Wagen abbiegen wollte.

Der Unfall war so heftig, dass der 81-Jährige in seinem völlig demolierten Fahrzeug eingeklemmt war. Der U-Bahnfahrer kam mit leichten Blessuren davon. Gaffer liefen hinter die Absperrungen und behinderten den Rettungseinsatz. Polizisten schickten die Schaulustigen weg.