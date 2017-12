Schwerer Unfall: Autofahrer übersieht Auto beim Abbiegen

Sieben Verletzte bei schwerem Unfall in Franken

31.12.2017, 14:44 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Franken sind sieben Menschen verletzt worden. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Sieben Menschen sind bei einem Autounfall in Selbitz verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Mann übersah in seinem Kleinbus beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto auf der Autobahn 9 und raste frontal in die Beifahrerseite des Wagens.

Die Beifahrerin des Autos wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Laut den Polizeiangaben vom Sonntagmorgen besteht für die Frau keine Lebensgefahr. Der Aufprall am Samstag war so heftig, dass das Fahrzeug auf eine nahegelegene Verkehrsinsel geschleudert wurde und dabei mehrere Verkehrsschilder abknickt wurden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung waren auch Freiwillige Feuerwehren im Einsatz.