Deutscher und Schweizer tödlich verunglückt

14.01.2018

Der Westhang des Hinteruggs: Hier sind die Schneeschuhwanderer in die Tiefe gestürzt. (Quelle: POLIZEI SG/dpa)

Beim Schneeschuhwandern in der Schweiz sind ein Deutscher und sein Schweizer Begleiter tödlich verunglückt. Beide stürzten 400 Meter in die Tiefe.



Die beiden seien am Samstag am Westhang des Hinterrugg gut 80 Kilometer südöstlich von Zürich plötzlich abgestürzt und 400 Meter tief gefallen, berichtete die Kantonspolizei St. Gallen. Der Rettungsdienst habe nur noch den Tod der beiden feststellen können.

Eine Skitourengruppe hatte den Unfall nach Polizeiangaben beobachtet und Alarm geschlagen. Die Ursache sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der 28-jährige Deutsche und der 38-jährige Schweizer hätten beide in Zürich gelebt. Der Hinterrugg ist 2306 Meter hoch und gehört zur Bergkette der Churfirsten in den Appenzeller Alpen.





