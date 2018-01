Großbrand zerstört Nordsee-Hotel in Husum

15.01.2018, 12:40 Uhr | dpa, t-online.de

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten sind am "Nordseehotel" in Husum (Schleswig-Holstein) im Einsatz. (Quelle: Benjamin Nolte/dpa)

An der Nordseeküste musste die Feuerwehr am frühen Montagmorgen zu einem Großeinsatz ausrücken. Ein Hotel in Husum stand in Flammen.

Das Feuer breitete sich laut den Angaben im Dachbereich und im dritten Obergeschoss vom "Nordseehotel" aus. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

"Das Gute ist, dass das Gebäude freistehend ist. So gab es keine Nachbargebäude, auf die das Feuer übergreifen konnte", sagte Jürgen Jensen von der Husumer Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Die Nachlöscharbeiten sollten jedoch noch einige Stunden andauern. Insgesamt waren etwa 140 Einsatzkräfte beteiligt.

Nach bisherigem Stand gab es bei dem Brand keine Verletzten. Denn das Gebäude sei zu dem Zeitpunkt leer gewesen, berichtete die Feuerwehr.

