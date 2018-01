Brand auf Casino-Boot in Florida fordert ein Todesopfer

Beim Brand auf einem Casino-Shuttleboot im US-Bundesstaat Florida ist eine Frau gestorben. Das Feuer brach am im Maschinenraum aus, das Schiff wurde völlig zerstört.

Passagiere und Besatzung eines Casino-Shuttleboots sind im US-Bundesstaat Florida nur knapp einer Tragödie entgangen. Auf dem Schiff mit etwa 50 Menschen an Bord war am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) ein Feuer ausgebrochen.

The PSO responded to assist Port Richey PD with a vessel fire inPort Richey canal. The Sun Cruz casino caught on fire with 50 people on board. All passengers were able to make it to shore. PSO members from patrol, Marine and Air Unit responded to assist. pic.twitter.com/nvsvNnI3lW