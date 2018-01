Zehnjähriges Mädchen von Lastwagen überrollt

25.01.2018, 18:44 Uhr | dpa

In Brandenburg an der Havel ist ein junges Mädchen von einem Lastwagen überrollt worden. Wenige Stunden nach dem Unfall ist die Zehnjährige gestorben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hat der Lastwagenfahrer das Mädchen übersehen.

Wie Zeugen berichtet hatten, war die Zehnjährige mit ihrem Fahrrad auf der Upstallstraße unterwegs und wollte die Rathenower Landstraße überqueren. Als die Ampel im Kreuzungsbereich auf Grün sprang, sei das Mädchen losgefahren. Der neben ihr anfahrende Kipper wollte nach rechts in die Rathenower Landstraße abbiegen und erfasste die Zehnjährige, wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben. Das Kind stürzte und geriet unter das tonnenschwere Fahrzeug.

"Passanten kümmerten sich um das Mädchen an der Unfallstelle", sagte der Sprecher. Anschließend brachten Rettungssanitäter die Kleine ins Krankenhaus. Die Unfallstelle wurde am Mittwoch von einem Sachverständigen und der Kriminalpolizei untersucht und großräumig abgesperrt.

Am Dienstag starb eine Radfahrerin in Berlin-Schöneberg

Es ist der zweite tödliche Unfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer in Berlin und Brandenburg: Erst am Dienstagmorgen war eine 52-jährige Radfahrerin in Berlin-Schöneberg von einem abbiegenden Lastwagen angefahren und getötet worden.

Die Prüfgesellschaft DEKRA warnt, der Tote Winkel an Lastwagen sei für Radfahrer eine große Gefahr. Radfahrer, die neben einem Lastwagen stehen, sollten ihn gut beobachten und möglichst Blickkontakt mit dem Fahrer aufnehmen. "Ein Lkw-Vorderreifen hat eine Radlast von rund drei Tonnen. Die Folgen eines Unfalls sind verheerend", sagte der Leiter der Dekra in Potsdam, Dirk Benndorf, am Donnerstag.

Brandenburgs Bürgermeister, Steffen Scheller, zeigte sich betroffen über den Tod der Zehnjährigen: "Wir alle trauern um das kleine Mädchen. Unsere Gedanken und unser ganzes Mitgefühl sind bei der Mutter und den Geschwistern", schrieb er bei Twitter.

