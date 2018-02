Lawine tötet zwei Skifahrer in Italien

04.02.2018, 13:23 Uhr | dpa

Am Sonntag sind erneut Skifahrer einer Lawine zum Opfer gefallen. Diesmal traf es zwei Sportler in den mittelitalienischen Abruzzen.

Eine Lawine hat in den Abruzzen in Italien zwei Skifahrer in den Tod gerissen. Die beiden Opfer seien am Sonntag verschüttet worden, als sie außerhalb der Piste des Skigebiets Campo Felice unterwegs gewesen seien, twitterte die Bergrettung. Laut der Nachrichtenagentur Ansa wurden sie tot geborgen.

Valanga a #CampoFelice (AQ) nel comprensorio sciistico ma in zona non servita dagli impianti, in località chiamata “anfiteatro”. Due persone travolte, il #soccorsoalpino è al lavoro sul posto con tecnici, unità cinofile ed elisoccorso. — Soccorso Alpino (@cnsas_official) February 4, 2018

Ein weiterer Skifahrer sei leicht verletzt worden, berichtet die Zeitung "Corriere della Sera". Ob es sich bei den Opfern um Italiener handelte, wurde zunächst nicht bekannt.