90 Millionen im Eurojackpot - jetzt steigen alle Gewinnsummen

Keinem Spieler ist es letzte Woche gelungen, den 90 Millionen schweren Eurojackpot zu knacken. Aus diesem Grund steigt die Gewinnsumme der nächstniedrigeren Gewinnebene an. Das bedeutet für alle Spieler, noch höhere Chancen auf ansehnliche Preisgelder.

Schon unter normalen Umständen bietet die Mehrstaatenlotterie Eurojackpot bessere Gewinnchancen als das altbekannte Lotto 6 aus 49. Da der Jackpot diese Woche bereits das zweite Mal in Folge bei 90 Millionen Euro steht, steigt nun auch die Gewinnsumme der nächstniedrigeren Gewinnklasse. Die Regeln der Lotterie besagen, dass der Jackpot einen Wert von 90 Millionen zwar nicht übersteigen kann, es aber auch nicht wie beim Lotto 6 aus 49 zur Zwangsausschüttung kommt, sollte er bei dieser Gewinnsumme nicht geknackt werden.

Wird der maximale Jackpot von 90 Millionen Euro nicht erspielt, fließen die Einzahlungen der nächsten Ziehung in die zweite Gewinnklasse. Im Mai 2015 stieg diese so auf stolze 22 Millionen Euro an. Das führte dazu, dass am 15.05.2015 neben dem Glückspilz, dem es gelang den 90 Millionen-Eurojackpot abzuräumen, drei glückliche Gewinner der zweiten Gewinnklasse noch je 7.643.519,60 Euro mit nach Hause nehmen konnten.

Wo kann man den Eurojackpot spielen?

Seit nunmehr fast sechs Jahren träumen immer mehr Europäer vom großen Millionengewinn und fiebern jeden Freitag der Ziehung der Eurojackpot-Zahlen in Helsinki entgegen. Bereits in 18 Ländern wird mitgespielt und fleißig in den gemeinsamen Eurojackpot-Topf eingezahlt. Daher ist der Jackpot immer mit mindestens zehn Millionen Euro gefüllt - diese Woche sogar mit sagenhaften 90 Millionen Euro. Dadurch, dass also deutlich mehr Menschen in den Lotto-Topf einzahlen als bei einer nationalen Lotterie, klettert der Jackpot auch viel schneller auf Rekordniveaus als beispielsweise bei der deutschen Lotterie 6 aus 49.

In diesen Ländern kann Eurojackpot gespielt werden. (Quelle: Wikipedia - RicHard-59)



Hat die große Anzahl der Spieler auch Nachteile?

Ja, denn durch die deutlich höhere Anzahl der Spieler steigt auch die Zahl der Konkurrenten oder aber die Zahl derer, die sich einen Gewinn eventuell teilen müssen. So kann trotz einer hohen Gewinnsumme für alle, die richtig getippt haben, nur ein kleinerer Euro-Betrag heraus kommen.



Wie groß war der bisher dickste Gewinn bei Eurojackpot?

Der maximale Jackpot liegt bei 90 Millionen Euro. Diese Rekordsumme wurde bisher dreimal erspielt. Am 15. Mai 2015 von einem Eurojackpot-Teilnehmer aus Tschechien und am 14. Oktober 2016 von einem Mitspieler aus Deutschland. Erst im letzten Jahr teilten sich fünf Spieler den 90-Millionen-Jackpot, davon drei aus Deutschland.

Wie sind die Gewinnchancen?

Rein mathematisch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot höher als im normalen Lotto 6 aus 49. Dort werden, wie der Name sagt 6 aus 49 Zahlen gezogen. Damit errechnet sich eine Chance von 1 zu 139 Millionen (Exakt: 1 zu 139.838.160) für den Hauptgewinn. Da beim Eurojackpot nur fünf Zahlen gezogen werden, liegen die Chancen bei 1 zu 95 Millionen (Exakt: 1 zu 95.344.200) und damit besser. Die Berechnungen schließen die Zusatzzahlen jeweils ein.

Wie wird getippt?

Bei der Ziehung, die jeden Freitag um 21 Uhr in der finnischen Hauptstadt Helsinki stattfindet, werden fünf Zahlen aus einer Reihe von 1 bis 50 gezogen. Entsprechend kann der Spieler auch fünf Zahlen tippen. Zusätzlich muss er auf dem Spielschein noch zwei "Eurozahlen" zwischen 1 und 10 ankreuzen, die ebenfalls gezogen werden. Wer mindestens zwei Zahlen aus der Reihe der 50 Zahlen und eine der Eurozahlen trifft, gewinnt in der Gewinnklasse 12, der niedrigsten Gewinnklasse.



Was kostet ein Spieleinsatz?



Der Spieleinsatz kostet pro Tippfeld zwei Euro. Außerdem kommt eine einmalige Bearbeitungsgebühr pro Schein dazu. Wer spielen will, braucht nicht unbedingt den Papierschein in der Lotto-Annahmestelle abzugeben. Es kann auch online auf den Seiten der Lotteriegesellschaften der Bundesländer oder beim Lottoservice von t-online.de gespielt werden.

Wann ist der Annahmeschluss?

Der Annahmeschluss für einen Spielschein auf Papier ist immer freitags und um 19 Uhr. ACHTUNG: Wer online tippt, muss freitags bereits um 18:45 Uhr seinen Tipp abgegeben haben.

Welche Gewinnklassen gibt es?

Die verschiedenen Gewinnklassen ergeben sich aus der Ziehung beider Zahlenreihen. Wer also fünf plus zwei Richtige hat, fährt den Hauptgewinn ein. Wenn keiner diesen Volltreffer landet, steigt der Eurojackpot für die jeweils nächste Ziehung an.

Gewinnklasse Richtige Zahlen + Richtige Eurozahlen 1 5 + 2 2 5 + 1 3 5 + 0 4 4 + 2 5 4 + 1 6 4 + 0 7 3 + 2 8 2 + 2 9 3 + 1 10 3 + 0 11 1 + 2 12 2 + 1

Gewinnzahlen Eurojackpot - Ziehung am 19.01.2018

Gewinnzahlen 5 aus 50: 3 - 9 - 17 - 45 - 47

3 - 9 - 17 - 45 - 47 Eurozahlen 2 aus 10: 4 - 9

Die Gewinnquoten der letzten Ausspielung:

Gewinnklasse Gewinnsumme 1 67.000.000,00 Euro 2 476.872,50 Euro 3 280.513,20 Euro 4 3.790,70 Euro 5 231,60 Euro 6 102,30 Euro 7 54,00 Euro 8 20,10 Euro 9 17,20 Euro 10 13,80 Euro 11 9,90 Euro 12 7,70 Euro

(alle Angaben ohne Gewähr)

