Schwangere mit Kleinkind reist auf Güterzug-Dach ein

05.02.2018, 15:28 Uhr | AFP

Auf einem Rangierbahnhof in München steht ein Güterzug: Eine junge Familie aus Nigeria ist auf dem Dach eines solchen Zuges von Verona bis nach München gefahren. (Archivbild) (Quelle: Tobias Hase/dpa)

Eine schwangere Frau aus Nigeria ist mit ihrem Kleinkind und einem männlichen Begleiter bei Minustemperaturen auf dem Dach eines Güterzugs aus Verona nach München eingereist.

Ein Bahn-Mitarbeiter entdeckte die junge Familie am Münchner Ostbahnhof im Bereich der Gleisanlagen. Die Flüchtlinge hatten sich auf dem Dach eines Güterzugs von Verona nach München festgeklammert. Die 22 Jahre alte Frau, ihr zehn Monate altes Kleinkind und ein 25 Jahre alter männlicher Begleiter kamen mit starken Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht. Das teilte die Bundespolizei am Montag in München mit.

Immer wieder versuchen Flüchtlinge, unter lebensgefährlichen Umständen auf Güterzügen nach Deutschland zu kommen. Allein im vergangenen Jahr registrierten die Behörden im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei München fast tausend solcher Einreisen oder Einreiseversuche.