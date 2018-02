Frau gewinnt 560 Millionen Dollar und lehnt ab

Lotto in den USA

07.02.2018, 16:36 Uhr | t-online.de, LT

560 Millionen US-Dollar – so viel hat eine US-Amerikanerin beim Lotto gewonnen. Eigentlich ein Grund zur Freude, wäre da nicht ein Gesetz, das die Frau dazu bewegt hat, den Gewinn abzulehnen.

Die "Washington Post" berichtet, dass eine US-Amerikanerin mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar beim Lotto gewonnen hat. Die Freude über den Gewinn wird ihr durch ein Gesetz vermasselt, das in New Hampshire gilt: der Name, die Heimatstadt und die Gewinnsumme müssen öffentlich gemacht werden. Die unbekannte Gewinnerin möchte ihren Namen aus Angst vor Kriminellen und Betrügern aber nicht nennen.

Kein Ausweg für die anonyme Gewinnannahme

Der einzige Weg, den Gewinn anonym anzunehmen wäre, eine Stiftung zu gründen. Das hätte die Gewinnerin allerdings tun müssen, bevor sie den Spielschein abgegeben hat. Laut der "Washington Post" sei die Frau sehr aktiv in ihrer Gemeinde und wünsche sich, weiterhin in einen Supermarkt gehen zu können, ohne als Jackpot-Gewinnerin erkannt zu werden.