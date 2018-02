Mann in Baugrube verschüttet und gestorben

12.02.2018, 19:09 Uhr | as, AFP

In Obererdingen in Baden-Württemberg ist ein Mann in einer Baugrube verschüttet worden und an seinen Verletzungen gestorben.

Bei Baggerarbeiten ist im baden-württembergischen Obererdingen ein Arbeiter in einer Baugrube verschüttet worden und seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte, hielt sich der 55-Jährige in der dreieinhalb Meter tiefen Grube auf, als das Erdreich einstürzte und ihn unter sich begrub.



Trotz sofortiger Bergung und Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann am Unglücksort. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache übernahm die Kriminalpolizei.