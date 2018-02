Flugzeug mit mehr als 50 Passagieren abgestürzt

Im Iran ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Sonntag ein Passagierflugzeug mit mehr als 50 Menschen an Bord abgestürzt.



Im Landesinneren des Iran ist am Sonntag ein Passagierflugzeug abgestürzt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars war die iranische Maschine des Typs ATR-72 der Fluglinie Aseman Airlines mit 60 Passagieren und 6 Crewmitgliedern an Bord auf dem Weg vom Flughafen Mehrabad nach Yassudsch im Südwestiran.

Das Flugzeug stürzte demnach über der Kleinstadt Semirom ab. Es wurde befürchtet, dass alle 66 Menschen am Bord bei dem Absturz ums Leben gekommen sind. Rettungskräfte seien unterwegs, berichtete Fars. Über die Unglücksursache war am Vormittag zunächst nichts bekannt.

#BREAKING: An Aseman Airlines flight carrying dozens of passengers from Tehran to Yasuj has disappeared from radar. #Iran (📷 Google Maps) pic.twitter.com/vcHkIXGRxW