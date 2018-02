Havarie in Mannheim

Mannheimer Mühlauhafen am Rhein: Hier ist ein Containerschiff havariert, Dabei drang so viel Wasser ein, dass das Schiff zu sinken drohte. (Quelle: dpa)

Mitten in der Nacht entsteht plötzlich ein Leck im Rumpf eines Schiffes, Wasser wird in den Motorraum gespült. Feuerwehr, Taucher, Polizei und Katastrophenschutz sind im Einsatz. Gibt es Folgen für die Umwelt?

In der Nacht ist im Mannheimer Mühlauhafen am Rhein ein Containerschiff havariert. Es drang so viel Wasser ein, dass das Schiff zu sinken drohte.

Im Mannheimer Mühlauhafen ist am Dienstagmorgen ein Schiff havariert. "Das Schiff läuft voll Wasser und droht zu sinken", sagte ein Sprecher von Feuerwehr und Katastrophenschutz. Die Rettungskräfte machten sich mit einem Großaufgebot auf den Weg zum Unglücksort, der in einem Industriegebiet am Rhein liegt.

Lage mittlerweile stabil

Dem "Mannheimer Morgen" gegenüber teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit, dass die Lage mittlerweile unter Kontrolle sei. Aktuell scheint weniger Wasser in das Containerschiff "Orfeo II" zu laufen, als abgepumpt wird.

Das Leck an dem unter niederländischer Flagge fahrenden Schiff entstand vermutlich bei einem Wendemanöver. Gegen 2 Uhr rammte das Schiff einen Steg. Kleine Mengen Kraftstoff seien ausgetreten, es müsse aber kein Rhein-Alarm ausgelöst werden, so eine Sprecherin der Stadt zum "Mannheimer Morgen."