Blitzeis im Norden und Osten

05.03.2018

In Teilen von Nord- und Ost-Deutschlands führt überfrierende Nässe zu Glatteis. In Hamburg gab es bereits schwere Stürze. In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand im Rettungsdienst aus.



Durch überfrierende Nässe wurde es am Montagmorgen im Norden und Osten Deutschlands gefährlich glatt. Erhebliche Behinderungen im Straßen- Schienenverkehr sind die Folge. Betroffen sind vor allem Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Auf eisglatten Straßen sind mehrere Fußgänger im Hamburg gestürzt. Einige Menschen mussten am Montagmorgen medizinisch versorgt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch in Kiel stürzte ein Fußgänger. Schwere Verkehrsunfälle wegen der Glätte habe es zunächst aber nicht gegeben.



In der Nacht hat es geregnet, die Temperaturen waren teils unter dem Gefrierpunkt. Die Stadtreinigung Hamburg hat daher in der Nacht 900 Angestellte zum Salzstreuen auf die großen Straßen geschickt.

Die Berliner Feuerwehr gab bekannt, dass sie sich im "Ausnahmezustand Rettungsdienst" befindet und bisher über 50 glättebedingte Rettungseinsätze gefahren hat:

#Glatteis #Ausnahmezustand

Seit 07:27 Uhr befinden wir uns im AZ Rettungsdienst. Über 50 glättbedingte Einsätze für unsere Rettungswagen. Wir nehmen jetzt zusätzliche RTW in Dienst und sind aufgrund der Glätte nicht so schnell am Einsatzort. Seien Sie bitte vorsichtig!! — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 5, 2018

Auch Berlins Verkehrsinformationszentrale warnte vor Glatteis in der Hauptstadt und gab die Empfehlung aus, das Auto heute stehen zu lassen:

Die @Berliner_Fw hat aufgrund der jetzt aufgrund der hohen Frequenz an Rettungseinsätzen den #Ausnahmezustand ausgerufen! Sie empfiehlt, falls möglich das #Auto heute #stehenzulassen! — VIZ Berlin (@VIZ_Berlin) March 5, 2018

Auch in Brandenburg gab es am Morgen "außergewöhnlich viele Unfälle", wie ein Polizeisprecher sagte.

Schüler im Nordosten Niedersachsens müssen wegen eisglatter Straßen am Montag nicht zur Schule. In den Städten Lüneburg und Uelzen sowie den Landkreisen Celle, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und Uelzen falle am Montag der Unterricht an allen Schulen aus, wie die Polizei in Lüneburg mitteilte. Im Kreis Celle fahren auch weniger Busse.

Bei Eis auf den Straßen gab es am Morgen einige kleinere Unfälle mit Blechschaden. Menschen wurden dabei laut Angaben der Polizei nicht verletzt.