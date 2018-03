Bei einem Brand wurde die Wohnung einer Familie so stark zerstört, dass die Bewohner nun eine Notunterkunft brauchen. Die ersten Stunden konnte die Familie zunächst in einem speziellen Rettungsbus der Berliner Feuerwehr verbringen – danach musste er von Grund auf gereinigt werden.

Die Vorgeschichte: Am Freitag waren mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz, um einen Brand in einem Berliner Mehrfamilienhaus zu löschen. Eine Wohnung im fünften Stock war in Brand geraten, mehrere Menschen hatten sich auf das Dach gerettet.

Neben Löschfahrzeugen war auch ein so genanntes Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) im Einsatz. Der Stadtbus der Berliner Feuerwehr wird immer dann angefordert, wenn Menschen bei einem Unglück vorübergehend einen geschützten Platz brauchen, an dem sie sich aufhalten können.

Gerettete Familie vermüllt Bus der Berliner Feuerwehr https://t.co/e0nvowcsYC pic.twitter.com/4t65o70RCc — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) March 4, 2018

Auch die gerettete Familie aus dem Mehrfamilienhaus konnte sich während der Löscharbeiten in dem MTF aufhalten. Als die Familie wenige Stunden später den Bus verließ, war der Bus allerdings stark verschmutzt.

In einem Video des „Morgenpost“-Redakteurs Alexander Dinger geht ein mutmaßlicher Feuerwehrmann durch den Bus und kommentiert die Szene: „Hier saßen sieben Leute. Davon zwei Kinder und haben sich hier drei Stunden im Bus aufgehalten, weil ihre Wohnung abgebrannt ist. Und so sieht der Bus aus, nachdem sie jetzt eine neue Wohnung zugewiesen bekommen haben. Lecker!“

Respekt gegenüber Einsatzkräften nimmt ab

Der Vorfall im MTF der Berliner Feuerwehr ist nur das neueste Beispiel in einer ganzen Reihe an Respektlosigkeiten gegenüber Einsatzkräften. Immer wieder werden Feuerwehrleute und Polizisten bei ihrer Arbeit behindert oder sogar tätlich angegriffen.



Sturmtief "Friederike": Während Rettungskräfte bundesweit ihr Bestes geben, um die Schäden zu beseitigen, werden Sie immer wieder von Gaffern behindert. (Quelle: t-online.de)

In den letzten Monaten beklagten Einsatz- und Rettungskräfte abnehmenden Respekt gegenüber ihrer Arbeit. Am 24. Februar hatten Rettungskräfte zusammen mit der Gewerkschaft Ver.di eine Demonstration in Frankfurt organisiert, um auf Gewalt und Respektlosigkeit aufmerksam zu machen.

Arno Dick, der Fachgruppenleiter Feuerwehr bei Ver.di, sagte bei der Demonstration, die Rücksichtslosigkeit und Gewaltbereitschaft gegenüber Rettungskräften habe „in den letzten drei bis vier Jahren habe spürbar zugenommen“.