Explosion erschüttert Wohnhaus in Mülheim

07.03.2018, 13:28 Uhr | dpa

Eine heftige Explosion hat in Mülheim an der Ruhr ein Wohnhaus erschüttert. Fensterscheiben brachen, Rettungskräfte brachten die Bewohner in Sicherheit. Die Hintergründe des Vorfalls sind unbekannt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, gingen im zweiten Stock Fensterscheiben zu Bruch und Glassplitter verteilten sich über die Straße. Die Rettungskräfte brachten am Dienstagabend 13 Menschen in Sicherheit, die in einem Bus versorgt wurden. Die Wohnung wurde stark beschädigt. Verletzte gab es nicht. Wie es zu der Detonation kam, konnten die Behörden nicht sagen.