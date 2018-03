Ein 17-jähriger Matrose ist beim Sturz in den Rhein gestorben

14.03.2018, 10:09 Uhr | dpa

Der junge Holländer ist auf dem Rückweg zu seinem Schiff gewesen, als er auf dem Fahrrad das Gleis eines Hafenkrans streifte. Aus fünf Metern Höhe stürzte er in den Rhein und starb.

Ein junger Radfahrer ist in der Mannheimer Innenstadt in den Rhein gestürzt und gestorben. Der 17-Jährige war ein Matrose aus Holland, dessen Schiff im Mannheimer Hafen lag. Das teilte die Polizei mit. Vor dem Unfall am Dienstagabend war er demnach auf dem Weg zum Einkaufen, als er das Gleis eines Hafenkrans streifte und die Kontrolle über sein Rad verlor. Er stürzte über die etwa fünf Meter hohe Kaimauer in den Rhein.

Möglicherweise prallte er dabei gegen die Mauer oder ein dort befestigtes Boot, hieß es. Eine Schiffsbesatzung entdeckte den leblosen Körper und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Jugendlichen nur noch tot bergen.

Weshalb der Holländer die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, war zunächst unklar. Es gebe keinen Hinweis auf Alkoholeinfluss. Eine mögliche Ursache könne auch eine zu schnelle Geschwindigkeit oder Unaufmerksamkeit gewesen sein. "Es handelt sich um einen tragischen Unfall", sagte ein Polizeisprecher.