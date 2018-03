14.03.2018, 08:37 Uhr | dpa

Die kleine Bulldogge einer Passagierin ist während eines United-Airlines-Flugs qualvoll gestorben – weil die Flugbegleiter darauf bestanden, sie ins Gepäckfach zu setzen. Es sei unbedenklich, war der Besitzerin versichert worden.

Auf dem Flug von Houston nach New York ist ein Hundewelpe gestorben – nachdem die Flugbegleiter ihn in ein Gepäckfach verbannt hatten. Die betroffene Fluggesellschaft United Airlines erklärte, man übernehme die volle Verantwortung für den Vorfall und werde ihn untersuchen. "Das war ein tragischer Unfall, der nie hätte geschehen dürfen, da Haustiere niemals in Gepäckfächer platziert werden sollten", sagte Sprecher Charles Hobart.

Passagier June Lara schrieb auf Facebook, die Flugbegleiter hätten am Montag darauf bestanden, die Französische Bulldogge für drei Stunden einzuschließen – ohne Luftzufuhr. Sie hätten zugesichert, dass die Sicherheit des Tieres gewährleistet sei, sodass die Besitzerin, die mit ihren beiden Töchtern flog, schließlich zugestimmt habe. Der Hund habe sich nach der Landung weder bewegt, noch Laute von sich gegeben.

Schon vor dem Vorfall wurde die Fluglinie kritisiert

Auch Maggie Gremminger war an Bord. Sie schrieb auf Twitter, die Hundebesitzerin habe im Gang des Flugzeugs gesessen und geweint, alle der umstehenden Passagiere seien "total bestürzt" gewesen.



Bereits im vergangenen April stand die Fluglinie in der Kritik, weil ein Passagier aus einem überbuchten Flugzeug geworfen worden war.