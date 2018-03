Fußgängerbrücke in Miami stürzt auf Menschen und Autos

15.03.2018, 20:42 Uhr | dru, dpa

Tragisches Unglück in Miami: Beim Einsturz der Brücke wurden mehrere Autos unter den Trümmern begraben. (Quelle: Roberto Koltun/Miami Herald/AP/dpa)

In Miami stürzt eine in Bau befindliche Fußgängerbrücke ein und begräbt Menschen und Fahrzeuge unter sich. Laut Medien sind Tote und Verletzte zu beklagen.

Beim Einsturz einer neuen Fußgängerbrücke in der US-Metropole Miami sind Medien zufolge mehrere Menschen getötet worden. Wie die Zeitung "Miami Herald" unter Berufung auf die Polizei vor Ort berichtet, kamen mindestens sechs Menschen ums Leben. Acht Menschen seien bei dem Vorfall am Donnerstag verletzt und in ein nahes Krankenhaus gebracht worden.

Unglücksursache unklar: Rettungskräfte suchen in den Trümmern der Brücke nach Opfern. (Quelle: Daniel A. Varela/The Miami Herald/AP/dpa)



Warum das 950 Tonnen schwere und in einem Stück konstruierte Brückenbauteil auf den viel befahrenen Tamiami Trail stürzte, war zunächst unklar. Nach Polizeiangaben begruben die Trümmer mindestens acht Autos.

Das Brückenteil war erst am Samstag auf seine Träger gehoben worden. Die Eröffnung war für 2019 geplant. Die Brücke führt zum Campus der Florida International University über eine viel befahrene Straße.