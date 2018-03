Früher wurde Dwight D. Eisenhower in der Präsidenten-Limousine kutschiert, in Zukunft sollten Hochzeitspaare darin zur Kirche gefahren werden. Beim Transport krachte jetzt ein Pkw in den Trailer und beschädigte den Wagen schwer.

Die historische US-Limousine von Präsident Dwight D. Eisenhower (US-Präsident von 1953-1961) ist bei einem schweren Unfall auf der A5 stark beschädigt worden. Besonders unglücklich: Die letzten acht Jahre hatte der historische Ami-Schlitten gut behütet im Sinsheimer Museum gestanden und wurde erst kürzlich verkauft.



Der Eisenhower-Cadillac nach dem Unfall auf der A5: Die Beschädigungen an der Seite sind deutlich zu erkennen. (Quelle: imago)



Der neue Besitzer wollte den Ur-Großvater von „The Beast“ (die inoffizielle Bezeichnung für US-Präsidentenlimousinen) in Zukunft für Hochzeitsfahrten einsetzen. Darauf muss er wohl erst einmal eine Weile verzichten – denn bei einer Überführungsfahrt krachte jetzt ein Auto in das Transportgespann.

Nach dem schweren Crash mit der Präsidenten-Limousine wurde die A5 komplett gesperrt. (Quelle: imago)



Laut Rhein-Neckar-Zeitung war der Transporter mit der Limousine gerade auf dem Rückweg nach Offenburg, als der Unfall passierte. Durch einen Auffahrunfall auf der linken Spur wurde ein Auto auf die rechte Spur geschleudert wurde und stieß dabei mit dem Gespann zusammen.

Der historische Wagen sollte eigentlich für Hochzeitsfahrten eingesetzt werden!

Der Jeep fiel dabei auf die Seite, der Anhänger mit der Präsidenten-Limousine wurde abgerissen und blieb zusammen mit dem Oldtimer auf der Seite liegen. Wegen des Unfall musste die A5 mehrere Stunden lang komplett gesperrt werden.