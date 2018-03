Mann fährt mit Auto in Nachtclub

18.03.2018, 11:01 Uhr | as, dpa, t-online.de

Im Süden Englands ist ein 21-jähriger Mann mit dem Auto in einen Nachtclub gerast. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Kurz zuvor war er aus dem Lokal geworfen worden.

Ein 21-jähriger Mann ist nach seinem Rauswurf aus einem Nachtclub in Gravesend im Süden Englands mit seinem Auto in das Lokal gefahren und hat dabei 13 Menschen verletzt. Sie haben überwiegend Knochenbrüche erlittet. Niemand soll schwer oder lebensgefährlich verletzt worden sein.



A man has been arrested after a car drove into a nightclub building in #Gravesend. https://t.co/LIcLbni2iZ — Kent Police (UK) (@kent_police) March 18, 2018

Dem Ganzen war ein Streit vorangegangen, in dessen Folge der Mann aus dem Nachtclub gewiesen wurde, twitterte die Polizei in der Grafschaft Kent in der Nacht zum Sonntag. Der Mann wurde festgenommen.