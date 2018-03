19.03.2018, 10:24 Uhr | dpa

US-Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner waren mit dem Helikopter unterwegs. Plötzlich streikte ein Motor.

Bange Momente für Ivanka Trump und ihren Mann Jared Kushner: Bei einem Flug streikte einer von zwei Motoren ihres Helikopters. Das berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Sicherheitsbehörden.



Der Hubschrauber mit Tochter und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump kehrte demnach jedoch ohne Zwischenfälle zum Flughafen Ronald Reagan National in Washington zurück. Das Paar sei danach in einen Linienflug in Richtung New York umgestiegen.