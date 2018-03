Verursacher fährt weiter

Eis zerschlägt Autoscheibe – Fahrer schwer verletzt

20.03.2018, 17:54 Uhr | dpa

Während der Fahrt ist im Landkreis Leipzig ein Eisstück durch eine Windschutzscheibe geschlagen und hat einen Autofahrer schwer verletzt.

Die Scholle sei am Montag in Parthenstein vom Dach eines Kleintransporters gerutscht, teilte die Polizei in Leipzig mit. Dann habe das Eisstück die Scheibe des entgegenkommenden Autos zerschlagen. Dessen 39 Jahre alter Fahrer kam mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.



Der Fahrer des Kleintransporters hingegen hielt laut Polizei nicht an. Die Beamten suchen nun nach dem Unbekannten.