Bauarbeiten

Bahn sperrt ICE-Strecke im Ruhrgebiet

24.03.2018, 15:16 Uhr | dpa

Zwischen Dortmund und Köln muss der Fernverkehr umgeleitet werden. Denn nahe Mülheim wird eine neue Brücke gebaut. Die Deutsche Bahn will zudem Weichen erneuern und Oberleitungen prüfen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Seit der Nacht zum Samstag hat die Deutsche Bahn mehrere Strecken in Nordrhein-Westfalen gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten. So wird nahe Mülheim/Ruhr eine neue Brücke gebaut. Die Bahn will unterdessen Weichen erneuern und Oberleitungen prüfen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Fernzüge zwischen Dortmund und Köln werden deshalb umgeleitet. Die Züge werden nicht wie üblich in Bochum, Essen und Mülheim/Ruhr halten.

Alternativ fahren dafür Schnellbusse. Zwischen Essen, Mülheim und Duisburg verkehren diese alle zehn Minuten. Der Bus brauche für die Strecke zehn bis 23 länger als der Zug, teilte die Bahn mit. Darüberhinaus würde jede Stunde ein Pendelzug zwischen Dortmund und Essen fahren. An den Bahnhöfen befänden sich Betreuer, die Bahnfahrern dabei helfen sollen, auf den Ersatzverkehr umzusteigen. Die Vollsperrung soll bis zum 9. April um 4.00 Uhr dauern.