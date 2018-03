Deutschland-Wetter zu Ostern

Der Winter lässt nicht locker: Am Osterwochenende wird es noch einmal kalt und nass. In einigen Regionen kann sogar Schnee fallen. Nächste Woche kommt dann aber der Frühling.

Die meisten Deutschen warten wohl sehnlichst darauf, endlich die Winterjacke in den Schrank hängen zu können. Der März brachte mit Kälte und Schneefällen den Winter noch einmal zurück, die Durchschnittstemperatur war 2,5 Grad niedriger als der langjährige Durchschnitt, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auch an Ostern müssen sich die Menschen noch warm anziehen, denn der Winter lässt das Land noch nicht los.

Schnee am Osterwochenende

Der Karfreitag bleibt aber zunächst vergleichsweise freundlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Schauer gibt es lediglich am Abend im Südwesten. Die Temperaturen sind wenig einheitlich: In der Nordhälfte wird es kälter und an den Küsten können nur Temperaturen von 3 Grad erreicht werden. Dagegen können es im Süden, beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet, bis zu 17 Grad werden.

Hannover: Passanten genießen den Sonnenschein auf den Parkbänken Maschpark: Anfang nächster Woche kann es bis zu 18 Grad warm werden. (Quelle: dpa)



Am Samstag wird es dann ungemütlich. "Fast überall regnet es", sagt Tanja Kraus-Lamprecht, Meteorologin beim Wetterdienst Meteomedia. Lediglich im äußersten Westen könne die Wolkendecke gelegentlich mal aufbrechen. Die Temperaturen werden in der Region Köln/Düsseldorf 12 Grad erreichen. Im Nordwesten, um Bremen und Hamburg herum, wird es mit 4 Grad vergleichsweise kalt. Der Osten mit Berlin und Dresden liegt mit 7 Grad in der Mitte.

Am Ostersonntag wird es noch einmal kälter. "Es kann eine weiße Überraschung zu Ostern werden. Vielleicht müssen wir die Eier im Schnee suchen", sagt Kraus-Lamprecht. Es bleibt im ganzen Land regnerisch – nur an der Nordsee kann es freundlich werden. Im Osten und Süden fällt auch Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 12 Grad, wobei es besonders im Osten kalt ist. In Berlin liegen die Temperaturen beispielsweise bei 4 Grad.

Bis zu 18 Grad

Doch bereits der Ostermontag macht Hoffnung auf baldiges Frühlingswetter. "Den ganzen Tag ist es fast überall freundlich – Sonne und Wolken wechseln sich ab", meint Kraus-Lamprecht. "Es gibt nur vereinzelt Schauer." Die Temperaturen steigen dann auf 8 bis 16 Grad, wobei es im Westen wieder deutlich wärmer wird als im Osten.

Ausflügler genießen letztes Jahr im April am Main-Ufer in Frankfurt/Main (Hessen) das frühlingshafte Wetter. (Quelle: dpa)



Dieser Trend setzt sich auch am Dienstag fort. Es bleibt sonnig und die Temperaturen können im Südwesten sogar 17 bis 18 Grad erreichen. Im Vergleich zum Wochenende könnte in einigen Regionen das Thermometer 10 Grad mehr anzeigen.



Ob wir dann wirklich das Winterwetter abschreiben können, ist trotz der ersten Frühlingsgefühle unklar. Also lassen Sie die Winterjacke doch lieber griffbereit!