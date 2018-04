Bahnstreik in Frankreich

Lokführer wollen Zugverkehr monatelang lahm legen

01.04.2018, 22:13 Uhr | AFP, dpa, nsc

In Frankreich werden ab Dienstag viele Züge stillstehen. Die Lokführer wollen bis Ende Juni gegen eine Bahnreform der Regierung protestieren. Auch Verbindungen nach Deutschland sind betroffen.

Lokführer wollen den Bahnverkehr in Frankreich weitgehend lahm legen. Die Bahnmitarbeiter wollen damit gegen Reformpläne der französischen Regierung protestieren. Der Konflikt könnte Wochen oder Monate dauern. Die Gewerkschaften kündigten an, bis Ende Juni im Wechsel zwei Tage zu streiken und drei Tage arbeiten zu wollen.

Grund für den Streik sind die Pläne der französischen Regierung, den staatseigenen Bahnkonzern SNCF zu reformieren. Premierminister Édouard Philippe hatte Ende Februar angekündigt, dass künftig neue SNCF-Mitarbeiter nicht mehr den Status als Eisenbahner erhalten sollen. Dieser bedeutet mehrere Vorteile, zu denen gehört eine spezielle Rentenregelung und ein weitreichender Kündigungsschutz.

Die französische Verkehrsministerin Elisabeth Borne kritisierte die Streikpläne. Es sei unverständlich, dass die Gewerkschaft nun beginne zu streiken, denn die Verhandlung über die Reform seien noch nicht abgeschlossen. "Die Franzosen haben keine Lust, drei Monate Schlamassel zu ertragen, der durch nichts gerechtfertigt ist", sagte Borne der Zeitung "Le Parisien".

Der Streik in Frankreich wird auch Bahnverbindungen in Deutschland betreffen. So teilte die Deutsche Bahn mit, dass Dienstag und Mittwoch keine Züge zwischen Müllheim und Mülhausen im Elsass fahren werden. Die Bahnverbindung nach Freiburg werde somit in Müllheim enden. Der SNCF werde Ersatzbusse einsetzen. Auch die Verbindung zwischen Paris und Frankfurt bzw. Stuttgart könnten betroffen sein. Eine aktuelle Übersicht bietet der Bahnkonzern SNCF auf seiner Website.