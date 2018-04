Bis 24 Grad am Samstag

Nach Ostern startet der Frühling richtig durch

02.04.2018, 11:37 Uhr | Martin Küper

Der Samstag wird laut Meteorologe Andreas Wagner der wärmste Tag des Jahres bislang. Aber schon vorher wird es fast überall in Deutschland frühlingshaft. War's das jetzt endgültig mit dem Winter?

Kein verspäteter Aprilscherz und diesmal wirklich: Der Frühling kommt nach Deutschland! Schon am Dienstag steigen die Temperaturen in weiten Teilen des Landes auf deutlich mehr als zehn Grad. Am Wochenende sind dann sogar verbreitet mehr als 20 Grad möglich. Nur die Küstenbewohner müssen noch länger auf zweistellige Werte warten.

"Im Norden liegt vielerorts noch Schnee, der die Luft kühlt, darum wird es am Montag von Rügen bis zur Uckermark nicht wärmer als drei bis sechs Grad", erklärt Meteorologe Andreas Wagner vom Wetterdienst Metegroup. "Über Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen klettert das Thermoter dagegen schon auf 10 bis 13 Grad, in der Rhein-Main-Region und entlang des Oberrhein bis zum Allgäu sogar auf 16 bis 18 Grad." Regelrecht frühlingshaft wird es rund um den Kaiserstuhl im Südwesten mit knapp 20 Grad.

Kurzer Kälteeinbruch am Donnerstag

"Am Dienstag bekommen wir dann auch im Norden schon richtig warmes Frühlingswetter von 10 bis 14 Grad", so Andreas Wagner. "Nur wo der Wind noch vom eiskalten Meer herkommt, bleibt es unter 10 Grad." Sonst steigen die Temperaturen auf 15 bis 18 Grad und in der gesamten Südosthälfte von Sachsen bis nach Baden-Württemberg sogar auf 20 bis 21 Grad.

Zu verdanken haben wir die Frühlingsgrüße überigens einer sogenannten Hochdruckbrücke, die sich im Laufe der Woche stabilisiert und Hochdruckgebiete zwischen Nordafrika und Grönland miteinander verbindet und warme Luft nach Mitteleuropa befördert. "Wir brauchen uns auch nicht zu ärgern, wenn es am Donnerstag nochmal kälter wird", sagt Andreas Wagner. Ein durchziehendes Tief bringt dann Nordseeluft zu uns, die Temperaturen sinken auf 7 bis 13 Grad. Am wärmsten bleibt es im Osten mit 15 bis 17 Grad. "Danach starten wir in ein grandioses Frühlingswochenende."

"Die Vegetation wird explodieren"

So steigen die Temperaturen schon am Freitag wieder auf 18 Grad am Oberrhein, entlang des Rheins uns seiner Nebenflüsse auf 16 bis 18 Grad. "Dann folgt ein traumhafter Samstag mit verbreitet 15 bis 20 Grad und in der Südwesthälfte sogar bis 21 Grad", sagt Wetterexperte Wagner. "Es wird der wärmste Tag des Jahres bislang und die Vegetation wird explodieren."

Am Sonntag könnte der Frühling sogar noch eine Schippe drauflegen, zumindest südich von Hamburg kann es örtlich bis zu 24 Grad geben. "Selbst im Harz und im Schwarzwald wird es bis zu 13 Grad warm, nur an der Küste wird man sich weiter warm anziehen müssen", so Wagner. Bei Seewind bleiben die Temperaturen dort unter 10 Grad.

Kommt der Winter nochmal wieder?

Kann der Winter nach so einer Woche nochmal wiederkommen? "Bis zu den Eisheiligen am 9. Mai kann es immer noch zu Kälteeinbrüchen kommen", sagt Andreas Wagner. "Aber danach sieht es momentan nicht aus. Der Frühling ist auf dem richten Weg."