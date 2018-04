Notfall über dem Atlantik

Ryanair-Flieger aus Deutschland muss zwischenlanden

04.04.2018, 11:23 Uhr | jmt, t-online.de

Flugzeug von Ryanair: Eine Maschine der Fluggesellschaft ist in Bordeaux unplanmäßig gelandet. (Quelle: Niall Carson/dpa)

Eine Ryanair-Maschine ist während des Fluges von Weeze auf die Ferieninsel Fuerteventura unplanmäßig zwischengelandet. Die Crew forderte noch in der Luft medizinische Unterstützung an.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls ist eine Ryanair-Maschine auf dem Weg nach Fuerteventura in Bordeaux zwischengelandet. Der Flieger war am Mittwoch um 6.40 Uhr am Flughafen Weeze gestartet und sollte wenige Stunden später planmäßig die Ferieninsel erreichen.



Wie Ryanair bestätigte, habe die Crew bereits in der Luft medizinische Unterstützung für einen Passagier angefordert. Dieser habe in Bordeaux das Flugzeug verlassen und sei dort von Sanitätern für die weitere medizinische Versorgung in Empfang genommen worden, sagte Ryanair-Sprecher Robin Kiely.

Kurze Zeit später sei das Flugzeug wieder in Bordeaux gestartet und am späten Vormittag schließlich in Fuerteventura gelandet.