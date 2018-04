Unfall endet glimpflich

Fünf Artisten stürzen durch Windböe vom Seil

05.04.2018, 22:46 Uhr | dpa

Unfall in der Eifel: Bei einem Auftritt im Freilichtmuseum in Mechernich haben sich drei Artisten leicht verletzt. (Symbolbild) (Quelle: Nicolas Armer/dpa)

Fall aus acht Metern Höhe: Mehrere Hochseilartisten sind bei einer Vorstellung in der Eifel vom Seil gestürzt. Die Ursache war eine Windböe.

Fünf Artisten sind bei einer Vorstellung in einem Freilichtmuseum in der Eifel wegen einer Windböe vom Seil gestürzt. Der Sturz aus acht Metern Höhe verlief nach Angaben des Museums in Mechernich-Kommern glimpflich: Die Artisten fielen in ein zwei Meter unter dem Seil gespanntes Sicherheitsnetz.



Drei der Artisten erlitten leichte Verletzungen wegen herunterfallender Balancierstangen. Eine weitere für Donnerstag geplante Vorführung wurde abgesagt, wie das Freilichtmuseum mitteilte. Von Freitag an soll es wie gewohnt wieder drei tägliche Auftritte der Hochseiltruppe geben.