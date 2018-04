Undfall endet tödlich

Mann steigt auf der A67 aus und stirbt

06.04.2018, 07:24 Uhr | dpa

Tödlicher Unfall bei Büttelborn in Hessen: Der Fahrer wurde nach dem Verlassen seines Fahrzeuges von mehreren Fahrzeugen erfasst und tödlich verletzt. (Quelle: dpa)

Nach einer Panne ist ein Mann auf der A67 aus dem nicht beleuchteten Auto gestiegen. Er wurde von mehreren Fahrzeugen erfasst und starb.

Ein Mann ist auf der Autobahn 67 in Hessen nach einer Panne aus seinem Auto ausgestiegen, von mehreren Fahrzeugen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Wagen habe am Donnerstagabend komplett dunkel auf dem Seitenstreifen nahe Büttelborn gestanden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der Fahrer sei nach ersten Erkenntnissen von drei vorbeifahrenden Autos erfasst worden, wie genau es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Auch die Identität des Toten musste noch geklärt werden.

Die A67 blieb am späten Abend ab der Anschlussstelle Büttelborn in Fahrtrichtung Darmstadt zunächst gesperrt. Erst vor wenigen Tagen war ein Autofahrer auf der A4 bei Köln beim Aussteigen auf dem Seitenstreifen von einem Lastwagen erfasst und getötet worden.