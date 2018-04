Autobahn-Vollsperrung vor Hamburg

Schwerer Unfall mit fünf LKWs auf der A1

06.04.2018, 11:33 Uhr | lula, t-online.de

Bei einem Unfall auf der A1, an dem fünf LKWs beteilgt waren, ist eine Person gestorben. Die Autobahn ist vollgesperrt.

Auf einem Autobahndreieck in der Nähe von Bremen kam es zu einem schweren Auffahrunfall am Ende einer Baustelle. Gegenüber der „Nordwest-Zeitung“ erklärte eine Sprecherin der Polizei, dass bei dem Unfall Auf der Auotbahn 1 ein LKW-Fahrer ums Leben kam. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Fünf LKWs waren in den Unfall verwickelt.

Ein schwerer #Verkehrsunfall auf der A1 wurde heute Morgen der #Autobahnpoolizei #Ahlhorn gemeldet. Derzeit ist eine Vollsperrung der A1 ab Wildeshausen Nord in Rtg Hamburg eingerichtet. Auch die Auffahrt Groß Ippener Rtg HH ist gesperrt. Denkt an die Bildung der Rettungsgasse!!! pic.twitter.com/zZr0oBI9z8 — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) April 6, 2018

Über Twitter informierte die Polizei, dass der Autobahnabschnitt ab Wildeshausen in Richtung Hamburg voll gesperrt ist.