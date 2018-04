Touristenattraktion an Ostseeküste

Zwei Schwerverletzte nach Unfall von Schmalspurbahn "Molli"

10.04.2018, 19:05 Uhr | AFP

Die Kleinbahn "Molli" der Mecklenburgischen Bäderbahn (MBB) dampft in Bad Doberan durch die Mollistraße: Drei Verletzte bei Unfall von Schmalspurbahn "Molli" an Ostseeküste. (Quelle: Bernd Wüstneck/dpa)

Bei Heiligendamm in Mecklenburg-Vorpommern ist es zu einem Unfall mit der beliebten Schmalspurbahn "Molli" gekommen. Zwei Fahrgäste wurden dabei schwer verletzt.

Bei einem Unfall der Schmalspurbahn "Molli" sind in Heiligendamm in Mecklenburg-Vorpommern zwei Passagiere mit Knochenbrüchen schwer verletzt worden. Ein weiterer Fahrgast kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus, wie die Polizeiinspektion Güstrow am Dienstag mitteilte. Weil eine Weiche falsch gestellt war, sprangen drei der im Stil des 19. Jahrhunderts gebauten Waggons aus den Gleisen.

Sie seien jedoch nicht umgekippt, erklärte die Polizei. Der von einer Dampflok gezogene Zug pendelt von Bad Doberan über das Seebad Heiligendamm nach Kühlungsborn und wird viel von Touristen genutzt.