Tragödie in Bayern

Muttertötet dreijährigen Sohn und zündet sich selbst an

11.04.2018, 13:36 Uhr | AFP

Schreckliche Tat in Oberbayern: Eine Mutter hat in Baar-Ebenhausen ihren Sohn getötet und anschließend versucht, sich das Leben zu nehmen. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)

Familiendrama im bayerischen Baar-Ebenhausen: Eine Mutter tötet ihren Sohn und will anschließend Suizid begehen. Die Hintergründe der dramatischen Tat sind noch unklar.

Eine Mutter hat im oberbayerischen Baar-Ebenhausen ihren dreijährigen Sohn getötet und sich anschließend selbst angezündet. Wie die Polizei in Ingolstadt mitteilte, verletzte sie ihr Kind mit einem Messer. Danach steckte sie ihre Kleidung in Brand. Ihre Motive waren zunächst unklar.

Der Vater der Mutter, der ebenfalls in dem Haus lebt, hörte nach Angaben der Beamten am frühen Mittwochmorgen gegen 04.15 Uhr Schreie und entdeckte das Verbrechen. Er wählte sofort den Notruf. Die 36-Jährige kam mit lebensgefährlichen Brandverletzungen in ein Spezialkrankenhaus, für ihren Sohn gab es keine Rettung mehr.

In dem Einfamilienhaus in der kleinen Gemeinde bei Ingolstadt liefen am Mittwoch zunächst Tatortarbeit und Spurensicherung. Der Vater musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.