Wochenendwetter

Gewitter, Sturm und Hagel – aber nur zu Beginn

13.04.2018, 14:20 Uhr | t-online.de, js

Gewitter über einem Windpark in Brandenburg: Am Freitag gewittert es. Dann zieht das Tief nach Norden ab. (Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa)

Das Wochenende beginnt mit Gewittern und Sturm. Am Samstag wird es deutlich freundlicher – allerdings nicht in ganz Deutschland gleichermaßen.



Am Freitagabend zieht ein Tief von Süden her durch Deutschland und bringt Regen, Sturm und kräftige Gewitter – besonders kräftig soll es in der Mitte regnen, zwischen Mainz und Hannover, Bremen und Erfurt. Auch im Nordosten sind heftige Gewitter möglich. Mit bis zu 30 Litern Starkregen pro Quadratmeter, Sturmböen und womöglich sogar Hagel.

Im Laufe des Samstags zieht dieses Tief in Richtung Ostsee ab. Wirklich schön wird es dann aber auch noch nicht, jedenfalls im Norden nicht.



Nach Informationen des Wetterdienstes MeteoGroup bleibt es am Samstag in der Nordhälfte Deutschlands ziemlich grau: dicht bewölkt, kaum Sonne, den Tag über kann es immer wieder regnen, ab und an auch gewittern. Die Temperaturen liegen kaum über 16 Grad, an den Küsten sogar nur bei 8 bis 11 Grad.

Je weiter südlich, desto trockener, sonniger und wärmer wird es – 19 bis 22 Grad sind in großen Teilen der Südhälfte möglich. Die Grenze verläuft schräg durch Deutschland – erst südlich von Harz und Spreewald kann man mit warmem Frühlingswetter rechnen.

Neues Tief, ähnliches Wetter

Spätestens in der Nacht zum Sonntag rückt dann das nächste Regengebiet an, diesmal von Westen. Die Folge: Es wird in weiten Teilen ganz ähnlich wie am Samstag.



Im Nordwesten bleibt es dicht bewölkt, es kann regnen und wird kaum wärmer als 18 Grad. Im Südosten wird es wärmer, bis zu 23 Grad, eher trocken und sonniger. Nur dass die Grenze diesmal weiter im Norden verläuft: Südlich von Mecklenburg-Vorpommern kann.