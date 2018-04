Runter vom Gas

Achtung: Polizei startet Blitzermarathon am Mittwoch

17.04.2018, 18:19 Uhr | sth, dpa, t-online.de

Beim 24-Stunden-Blitzermarathon am Mittwoch hat es die Polizei auf Raser abgesehen. Welche Bundesländer mitmachen, erfahren Sie hier.

Beim Blitzermarathon am Mittwoch machen gleich acht Bundesländer mit. Dazu gehören: Niedersachsen, Bayern, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aber wann beginnen die Kontrollen – und wo?

► Niedersachsen: Die Polizisten in Niedersachsen sind am Mittwoch an verschiedenen Stellen im Dauereinsatz. Unter anderem auf Autobahnen, Land- und Bundesstraßen und in Städten werden am 18. April ab 6 Uhr verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wer also am Mittwoch mit dem Auto fahren will, sollte besonders achtsam sein.

► Rheinland-Pfalz: Die große Kontrollaktion der rheinland-pfälzischen Polizei beginnt am Mittwoch ab 6 Uhr. Sie wird bis zum späten Abend andauern. Wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte, beteiligen sich alle Polizeipräsidien im Land an dem europaweiten Verkehrsaktionstag.

► Hessen: Auch die Beamten in Hessen kontrollieren am Mittwoch (18. April) verstärkt von 6 Uhr bis in den späten Abend hinein. Die Polizei Hessen und teilnehmende Kommunen beteiligen sich. Allein die Polizei stellt am Mittwoch 300 Messstellen auf. Eine Karte aller Orte in Hessen, an denen Blitzer aufgestellt werden, finden Autofahrer auf der Internetseite der Polizei.

Außerdem wird in den Bundesländern Bayern, Brandenburg, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen kontrolliert.

Welche Bundesländer verzichten auf den Blitzermarathon?

Nicht genannt sind die Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein.

► Die Berliner Polizei beteiligt sich gar nicht am Blitzermarathon am Mittwoch. Man überwache die Geschwindigkeiten während des ganzen Jahres, sagte eine Sprecherin der Polizei.

"Speedmarathon" für mehr Sicherheit

Mit dem europaweiten "Speedmarathon" will die Polizei in mehreren Bundesländern auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens hinweisen. Es geht den Angaben zufolge nicht darum, möglichst viele Raser zu erwischen, sondern auf Gefahrenstellen im Verkehr hinzuweisen.

Erhöhte Geschwindigkeit ist oft die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Schwerverletzten. Der jüngste sogenannte Blitzermarathon fand vor einem Jahr statt.